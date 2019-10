Africa: Amref Health, come viene raccontata da fiction, tv, stampa e social? Se ne parla il 23 ottobre a Roma

Il 23 ottobre, a Roma, Amref presenterà la prima edizione del dossier “L’Africa mediata – Come fiction, tv, stampa e social raccontano il continente in Italia”. L’appuntamento dalle ore 11 alle 13 negli spazi di Binario F (la F sta per Facebook) in via Marsala. Con questo dossier Amref ha raccolto, insieme a Osservatorio di Pavia, una interessante mole di dati, qualitativi e quantitativi, sui media italiani e su come questi abbiano rappresentato l’Africa e gli Africani nel primo semestre di quest’anno. In esame le fiction, i programmi di informazione ed infotainment, i notiziari di prima serata, la stampa ed i canali social delle principali testate. All’evento, moderato da Massimo Bernardini – giornalista e conduttore di Tv – saranno presenti: Paola Barretta – Osservatorio di Pavia; Lucia Duraccio – caporedattore esteri Tg1; Esther Elisha – attrice; Guglielmo Micucci, direttore di Amref Health Africa-Italia; Sonny Olumati – attivista; Giuseppina Paterniti – direttore Tg3; Laura Pertici – caporedattrice centrale la Repubblica; Eddie Settembrini – autore Lercio, Marco Tarquinio – direttore Avvenire; Luca Vendruscolo – autore Boris.