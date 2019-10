“A Sua Immagine”: Lorena Bianchetti incontra Angelo Branduardi. Speciale “Giornata missionaria mondiale”

“A Sua Immagine” ritorna con due puntate ricche di approfondimenti, oggi, sabato 19, e domani, domenica 20 ottobre: la conduttrice Lorena Bianchetti incontra il cantautore Angelo Branduardi; don Luigi Verdi, nello spazio dedicato al commento del Vangelo, ricorda l’impegno di don Lorenzo Milani con lo scrittore Eraldo Affinati; nello spazio talk domenicale, uno speciale sulla “Giornata missionaria mondiale”. In particolare, il programma di Rai Uno, frutto della collaborazione tra Rai e Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, oggi, alle 15.55, andrà in onda con il “faccia a faccia” tra Bianchetti e Branduardi: il cantautore racconterà la natura e le origini della sua arte, approfondendo temi come l’inquietudine dello spirito, il senso del futuro e la devozione per san Francesco e san Filippo Neri. Nel corso della puntata Paolo Balduzzi presenterà anche l’ultimo album di Branduardi, “Il cammino dell’anima”, ispirato alla santa Hildegarde von Bingen. Alle 16.15, “Le ragioni della speranza”: nello spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica don Luigi Verdi, della Fraternità di Romena, ricorderà la figura di don Lorenzo Milani assieme allo scrittore Eraldo Affinati, fondatore della scuola Penny Wirton. La Giornata missionaria mondiale al centro della puntata talk di “A Sua Immagine”, domani, alle 11.20, su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti interverranno padre Giulio Albanese, missionario comboniano, direttore della rivista “Popoli e Missioni”, Anna Pozzi, giornalista di “Mondo e Missione”, e alcuni giovani che hanno vissuto l’esperienza missionaria. Collegamento poi con padre Mario Ghezzi, direttore del Pime di Milano, e il card. Eugenio Dal Corso, per parlare dell’impegno in Angola. Come di consueto, la puntata domenicale si chiuderà con l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco alle 12, da piazza San Pietro. Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata di Raiplay.it oppure il sito Ceinews.it della Chiesa cattolica italiana.