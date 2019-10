Unitalsi: Roma, domani al santuario del Divino Amore scende in campo la Protezione civile

In occasione della Settimana nazionale della Protezione civile, l’Unitalsi domani, sabato 19 ottobre, al santuario del Divino Amore in Roma presenterà ai tanti soci riuniti per l’evento conclusivo del progetto “In Ascolto” il settore della Protezione civile dell’associazione. Tra le 11 e le 16 è previsto anche un momento dimostrativo attraverso il montaggio di un gazebo e di una tenda pneumatica.

“Abbiamo deciso di aderire con entusiasmo alla Settimana nazionale della Protezione civile – spiega Cosimo Cilli, responsabile nazionale del settore Protezione civile Unitalsi – mettendo in campo le nostre forze, il nostro carisma di prossimità, quello che abbiamo imparato durante le emergenze e grazie al percorso formativo svolto in questi anni”. “La scelta del santuario del Divino Amore, meta di tanti pellegrini, ci fornirà l’occasione – aggiunge – per diffondere la cultura della Protezione civile a tutti coloro che ci avvicineranno”.

Nell’occasione, l’Unitalsi presenterà i risultati del “Progetto di formazione per il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari di protezione civile” appena concluso e che ha visto coinvolti 650 soci e la nuova anagrafica del settore.