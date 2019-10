Siria: Terre des Hommes, “grave preoccupazione per crisi umanitaria. Pronti a intervenire”

Terre des Hommes esprime “grave preoccupazione per la crisi umanitaria che si è aperta nel Nord-Est della Siria a seguito dell’offensiva militare turca e auspica che la tregua annunciata sia il preludio di una risoluzione diplomatica del conflitto”. In quella zona, ricorda l’organizzazione, “vivono almeno 1.650.000 persone bisognose di assistenza umanitaria e i bombardamenti di questi giorni hanno bloccato i servizi essenziali e si è prodotto un flusso di almeno 160.000 sfollati, oltre della metà dei quali sono minori, che cercano riparo in zone non ancora toccate dal conflitto”. Terre des Hommes, presente in Siria da oltre un decennio, sta coordinandosi con Sarc (la Mezzaluna Rossa siriana) e con altri partner locali per avviare degli interventi d’emergenza e assistere le famiglie sfollate con bambini con la distribuzione di beni essenziali come pacchi di alimenti, kit igienici, kit per bambini, coperte.

“Abbiamo operatori specializzati nell’assistenza psicosociale e in servizi di protezione dell’infanzia in contesti d’emergenza – dichiara Deborah Da Boit, coordinatrice dei progetti di Terre des Hommes in Siria -. Siamo pronti a creare dei centri protetti temporanei per bambini nelle aree dove sono presenti gli sfollati per alleviare la sofferenza di questi minori, molti dei quali sono già dovuti fuggire da altre zone della Siria negli anni scorsi”. Terre des Hommes sta pianificando di operare principalmente a Areesha, Qamishli, Ain Issa, Mabrukeh e probabilmente ad Al Hassake.

Nei giorni scorsi Terre des Hommes assieme ad altre 14 importanti agenzie umanitarie ha lanciato un appello chiedendo alle parti in conflitto di rispettare il diritto umanitario internazionale e di non utilizzare armi ed esplosivi nelle aree dove risiede la popolazione civile. Inoltre, si sottolineava la necessità che siano prese tutte le misure possibili per proteggere i civili e facilitare un accesso sicuro e senza impedimenti degli aiuti umanitari.