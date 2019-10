Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Guerra in Siria, Usa e Turchia annunciano la tregua. Da oggi in vigore i dati Usa, colpita l’Italia

Siria: accordo Stati Uniti-Turchia, tregua di cinque giorni per evacuare i combattenti curdi

Cinque giorni di tregua per la guerra scatenata in Siria dal presidente turco Erdogan. Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 120 ore in cui gli Usa dovrebbero favorire l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence dopo un incontro avuto ieri con Erdogan. L’inviato del presidente Trump ha annunciato che le sanzioni imposte dagli Usa alla Turchia per l’offensiva in Siria saranno tolte appena il cessate il fuoco diventerà permanente. E nell’attesa non ne verranno imposte delle altre. Inoltre la Turchia otterrà una zona di sicurezza concordata con gli Usa di circa 32 km oltre il suo confine con la Siria. Secondo l’intesa, che non è stata concordata a livello internazionale, i combattenti curdi dell’Ypg dovranno lasciare la safe zone della Turchia, essere disarmati e le loro strutture militari distrutte.

Consiglio europeo: dura condanna dell’azione militare in Turchia. Il summit oggi affronta il nodo-bilancio

L’Unione europea “condanna l’azione militare unilaterale della Turchia nel nord-est della Siria, che causa sofferenze umane inaccettabili, compromette la lotta contro Daesh e minaccia pesantemente la sicurezza europea”. È scritto in uno dei capitoli – scritto nella notte – delle “Conclusioni” del Consiglio europeo riuniti ieri e oggi a Bruxelles. L’Europa “prende atto dell’annuncio reso da Stati Uniti e Turchia riguardo a una sospensione di tutte le operazioni militari. Esorta nuovamente la Turchia a cessare la sua azione militare, a ritirare le sue forze e a rispettare il diritto internazionale umanitario”. L’Unione europea “rimane impegnata a proseguire i suoi sforzi volti ad affrontare in maniera efficace la grave crisi umanitaria e dei rifugiati in funzione del mutare delle necessità, anche sostenendo gli Stati membri che sono confrontati alle sfide più ardue in termini di flussi migratori nel Mediterraneo orientale”. Oggi il Consiglio, dopo aver dato via libera all’accordo sul Brexit, si occuperà di bilancio, allargamento ai Balcani e della nuova Commissione Ue.

Cronaca/1 Arrestato Manduca, ultrà napoletano che aveva travolto e ucciso il tifoso interista Belardinelli

È stato arrestato l’ultrà napoletano alla guida dell’auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto e ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra ultras prima della partita Inter-Napoli in via Novara, a meno di 2 chilometri dallo stadio di San Siro, a Milano. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni, accusato di omicidio volontario. Manduca, che nel corso delle indagini di questi mesi – scrive l’Ansa – aveva scelto sempre di avvalersi della facoltà di non rispondere, è accusato di aver accelerato, alla guida di una Renault Kadjar che faceva parte della carovana degli ultras napoletani, quando, proprio all’inizio degli scontri, un gruppo di ultrà interisti invase la strada con un assalto programmato, con tanto di mazze, coltelli e bastoni. L’ultrà del Napoli, che aveva in macchina altri tifosi, dopo aver superato un’altra auto della carovana, un’Audi A3, avrebbe puntato dritto al gruppo di ultras ‘rivali’ e investito volontariamente Belardinelli (39 anni, ultrà del Varese, tifoseria gemellata con quella interista), passando sopra il corpo e proseguendo, poi, la marcia.

Cronaca/2 “Operazione buche d’oro”, arresti in Sicilia. Reati nella esecuzione di lavori di rifacimento strade

Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, su delega della locale Procura distrettuale, stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di funzionari dell’Anas dell’area compartimentale etnea e di imprenditori di Palermo, Caltanissetta e Agrigento. Nei loro confronti il gip ha emesso un provvedimento cautelare in carcere e agli arresti domiciliari che ipotizza reati di corruzione in concorso commessi nell’esecuzione dei lavori di rifacimento di strade statali della Sicilia orientale e centrale. L’inchiesta rappresenta il primo sviluppo di una più vasta indagine, denominata “Operazione buche d’oro”, che, sottolinea la Procura distrettuale, sta “portando alla luce rodati meccanismi corruttivi” all’interno dell’Anas di Catania.

Guatemala: crisi alimentare, tre milioni di persone senza cibo. Popolazioni in fuga dalla povertà

Violenza e povertà hanno spinto negli ultimi mesi decine di migliaia di centroamericani a migrare in carovana verso gli Stati Uniti e il Messico. Principalmente la fame ha costretto i guatemaltechi a emigrare. Oltre 3 milioni di persone in Guatemala sono in stato di insicurezza alimentare. Lo sottolinea un ampio servizio di Euronews. “Quasi il 47% dei bambini sotto i cinque anni soffre di malnutrizione cronica. È uno dei tassi più alti al mondo”. Il Corridoio Arido del Guatemala “sta affrontando una delle peggiori siccità degli ultimi dieci anni. Questa primavera qualche tempesta ha colorato di verde gli altrimenti polverosi paesaggi di Filincas. Ma è solo uno sprazzo di colore in zone dove le comunità indigene hanno già perso ogni mezzo di sostentamento. Nelle zone rurali la malnutrizione cronica sale fino all’80%”.

Economia: da oggi in vigore i dazi Usa contro le esportazioni europee. Pesanti ricadute anche sull’Italia

Scattati oggi i dazi imposti dagli Stati Uniti contro il made in Europe. Per l’Italia saranno colpiti tra gli altri prodotti i formaggi, a partire da pecorino e parmigiano, i liquori e gli amari. Dazi al 25% anche per i vini francesi, le olive greche, il whiskey scozzese. In tutto la stretta Usa sulle importazioni dal Vecchio continente riguarda beni per un valore di 7,5 miliardi di dollari.