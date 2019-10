Salute: Università Cattolica, uno stand e progetti dei docenti al Maker Faire di Roma

Centinaia di idee e progetti provenienti da tutta Europa e occasione per presentare i risultati di ricerca delle Università: è questo “Maker Faire 2019”, l’evento promosso dalla Camera di Commercio di Roma e organizzato da Innova Camera, che si terrà nella Fiera di Roma, da oggi al 20 ottobre, per promuovere invenzioni, creatività e nuove idee, cui parteciperà l’Università Cattolica. In particolare, l’Ateneo parteciperà all’evento con progetti di ricerca in corso e docenti autori di brevetti o attività innovative che hanno un diretto impatto sulla società. Sarà presente con uno stand, un’esposizione interattiva, affiancata da un ciclo di talk, in cui i docenti potranno condividere idee, pratiche e nuove tecnologie interagendo con il pubblico, dando vita a momenti di discussione e di confronto. Tra i progetti di ricerca presentati dai docenti dell’Università Cattolica, il dispositivo goccles nella diagnosi precoce delle displasie e del carcinoma orale, ma anche l’uso di sistemi di analisi dei segnali cerebrali per la diagnosi precoce dell’Alzheimer.