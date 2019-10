Polonia: Varsavia, 33 ore di preghiera e adorazione. Wolski, “mostrare valore e senso dell’incontro con Dio”

“Avrete la mia forza” è il titolo del raduno di preghiera organizzato a Varsavia il 19 e il 20 ottobre nell’ambito dell’iniziativa “Serce Dawida” (Il cuore di Davide) lanciata dalla Fondazione 24/7 (24 ore di preghiera per 7 giorni). “La manifestazione è prevista come occasione per mostrare all’uomo moderno il valore e il senso profondo dell’incontro personale con Dio dal quale scaturisce un autentico cambiamento di vita”, afferma Marcin Wolski, dal 2016 promotore di “Serce”, che vorrebbe “creare un luogo dove la preghiera e l’adorazione durino senza interruzioni, sempre”. Durante le 33 ore – dalle 9 di sabato 19 ottobre alle 18 di domenica 20 – di preghiera e di adorazione del Santissimo sono previste 15 conferenze tenute da predicatori polacchi ed esteri, un concerto di canti religiosi, la serata delle confessioni e la veglia di preghiera. Domenica, dopo la liturgia celebrata da mons. Michał Janocha, verrà mostrato il messaggio registrato per l’occasione dall’arcivescovo di Varsavia, card. Kazimierz Nycz, dall’arcivescovo di Lódz, mons. Grzegorz Ryś, e dall’arcivescovo di Breslavia, mons. Józef Kupny. In contemporanea con le conferenze tenute dal palcoscenico principale del complesso Expo di Varsavia, nelle sale adiacenti sono previsti dei dibattiti e delle tavole rotonde. Il programma prevede inoltre quattro sessioni del Forum teologico e uno speciale percorso dei giovani affinché “nei propri ambienti diventino credibili testimoni dell’incontro personale con Gesù”.