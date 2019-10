Polonia: Festival della Dottrina sociale cattolica a Varsavia. Fari puntati su “Giovani nel cyberspace”

“Dalla teoria alla pratica” è il titolo del terzo Festival della Dottrina sociale cattolica dedicato soprattutto ai “Giovani nel cyberspace” che oggi e domani si svolge a Varsavia. Il Festival, come spiegano gli organizzatori dell’associazione “Civitas christiana” e dell’omonima fondazione, si prefigge “di promuovere la Dottrina sociale cattolica soprattutto tra persone che partecipino attivamente alla gestione della cosa pubblica a livello locale, alla vita economica, nonché a coloro che operino nell’ambito dell’economia sociale e dell’educazione”. Le precedenti edizioni del Festival “hanno contribuito all’integrazione degli ambienti che mettono in pratica i principi della dottrina sociale e hanno permesso lo scambio delle best practice”, rimarcano i promotori. Il Consiglio programmatico della manifestazione è composto tra gli altri da mons. Jozef Kupny, arcivescovo metropolita di Breslavia e presidente del Consiglio per il sociale dell’episcopato, nonché dai responsabili dell’associazione e della fondazione “Civitas”. Ne fa parte anche mons. Adriano Vincenzi della Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona che dal 2010 organizza nella città veneta il Festival della Dottrina sociale, quest’anno previsto dal 21 al 24 novembre e dedicato al tema “Essere presenti: polifonia sociale”.