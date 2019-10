Norvegia: mons. Eidsvig (Oslo), congratulazioni per candidatura di Olav Tveit a presidenza Conferenza vescovi Chiesa norvegese

“Mi congratulo con la Chiesa di Norvegia per la buona scelta del nuovo presidente. Non vedo l’ora di avviare una collaborazione costruttiva, utile e piacevole con Olav Fykse Tveit”. Il vescovo cattolico di Oslo Bernt Eidsvig ha reagito con questo breve messaggio alla notizia che Olav Tveit, da dieci anni segretario generale del Consiglio mondiale delle Chiese, sia stato indicato come candidato alla presidenza della Conferenza dei vescovi della Chiesa di Norvegia. Nato nel 1960, Tveit è sposato e padre di tre figli; ha quattro nipoti. “Attraverso il suo servizio, Olav Fykse Tveit ha acquisito grande fiducia e ha dato un contributo significativo all’unità della Chiesa e alle relazioni tra i continenti e le fedi”, recita la motivazione che accompagna la notizia dell’incarico. Ora la sua nomina dovrà essere avallata dal Consiglio nazionale della Chiesa di Norvegia, che si riunirà a fine gennaio 2020. Se confermato, sarà ordinato vescovo. Tveit ha espresso gratitudine per “la fiducia espressa in me dalla Conferenza dei vescovi, consapevole delle molte dimensioni e responsabilità di tale compito”. Questa candidatura è un “invito a continuare a servire la Chiesa”.