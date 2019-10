Giornali Fisc: Casale Monferrato, domani l’annuale incontro di giornalisti e collaboratori de “La Vita casalese”

È in programma per domani, sabato 19 ottobre, il tradizionale incontro di giornalisti, collaboratori e corrispondenti de “La Vita casalese” con il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi. A partire dalle 10.30, nel salone Immacolata all’ingresso della Curia vescovile, interverranno Chiara Genisio, vicepresidente vicaria nazionale della Federazione italiana settimanali cattolici, e Pietro Policante, presidente della Federazione italiana piccoli editori giornali. Faranno il punto sull’editoria cartacea e digitale a livello nazionale, mentre il direttore de “La Vita casalese”, don Pier Paolo Busto, fornirà e commenterà i dati della stampa diocesana. A seguire Franco Garelli, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e di Sociologia delle religioni all’Università di Torino, illustrerà la situazione sociale e religiosa in Italia. Previsti anche l’intervento del vescovo Sacchi e la consegna del diploma di Benemerito della stampa diocesana a Pier Carlo Cavallo, corrispondente dalla Valcerrina.

La mattinata si concluderà con la visita alla Biblioteca del Seminario che ospita per tutto il mese di ottobre la mostra su “La Bibbia parla all’uomo, ad ogni uomo, a tutto l’uomo”, ideata e progettata da mons. Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì, e curata dall’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi di Casale Monferrato.