Fondazione Toniolo: Verona, oggi l’inaugurazione dell’anno culturale con la lectio dell’economista Zamagni

Sarà il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, ad aprire la cerimonia di inaugurazione dell’anno culturale della Fondazione Toniolo oggi pomeriggio, alle 17, nell’Auditorium della fondazione. Momento centrale della cerimonia la lectio magistralis di Stefano Zamagni, economista di fama mondiale e presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, sul tema della responsabilità. Seguiranno gli interventi di varie personalità del territorio che si confronteranno sullo stesso tema. Ne parleranno, tra gli altri, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, Giuseppe Riello della Camera di Commercio e Paolo Arena della Confcommercio. “Fondazione Toniolo ritiene necessario affrontare il tema della responsabilità, intesa non tanto come riferimento all’idea giuridica di imputabilità, ma al fatto che essere responsabili significa farsi carico, prendersi cura di altri, avere a cuore il bene comune, principali obiettivi della Fondazione”, si legge in una nota.