Diocesi: Venezia, riprende nel centro storico la visita pastorale del patriarca Moraglia

Riprende la visita pastorale del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, nel centro storico della città: tra domani, sabato 19, e domenica 27 ottobre si snoderanno così numerosi appuntamenti e incontri nelle collaborazioni pastorali del sestiere di Dorsoduro. Cinque sono le parrocchie presenti nell’area interessata, nei prossimi giorni, dalla visita del patriarca: San Raffaele Arcangelo e San Nicolò dei Mendicoli (rette entrambe dal parroco don Paolo Bellio nell’ambito della collaborazione pastorale Dorsoduro Ovest), Gesuati, Carmini e San Trovaso (guidate tutte e tre dal parroco don Andrea Longhini nell’ambito della collaborazione pastorale Dorsoduro Est). Tra le tappe in programma, l’incontro con alcune realtà locali di volontariato (Coop. Aqua Altra, Charity, Casa Famiglia, Orto del Campanile) nel pomeriggio di sabato 19 ottobre, la messa unitaria per le tre parrocchie della collaborazione Dorsoduro Est la mattina di domenica 20 nella chiesa parrocchiale dei Carmini, le visite ad alcuni istituti scolastici e gli incontri con varie realtà parrocchiale nell’intera giornata di mercoledì 23, l’incontro con religiosi e religiose e poi la preghiera sulla tomba del beato Luigi Caburlotto nel pomeriggio di sabato 26. E, infine, la messa unitaria per le due parrocchie della collaborazione Dorsoduro Ovest la mattina di domenica 27 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò dei Mendicoli.