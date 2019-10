Diocesi: Tursi-Lagonegro, il vescovo Orofino in dialogo con sindaci, amministratori e parroci

Il vescovo di Tursi-Lagonegro, mons. Vincenzo Orofino, incontrerà sindaci, amministratori e parroci. Il primo appuntamento riguarderà la Zona Jonica e si svolgerà nell’episcopio di Tursi, lunedì 21 ottobre, dalle 10. Quello per la Zona Val d’Agri, nel Centro parrocchiale di San Brancato di Sant’Arcangelo, martedì 22 ottobre, dalle 10. E ancora quello per la Zona Sinnica, nel Centro parrocchiale di Senise, mercoledì 23 ottobre, dalle 10. Infine, per la Zona Mercure-Tirrenica, nell’episcopio di Lagonegro, giovedì 24 ottobre, dalle 10. Mons. Orofino invita gli amministratori dei Comuni della diocesi e i fedeli diocesani che ricoprono incarichi istituzionali a livello regionale e nazionale domenica 15 dicembre, dalle 17,30, all’Ostello di Chiaromonte, esprimendo il desiderio di incontrare, in pubblica assemblea, tutti gli operatori sociali e culturali dei Paesi della diocesi. “Nel dialogo costruttivo e schietto si può fare tanto bene a vantaggio di tutti e in un territorio, nel quale tante problematiche affliggono la nostra gente, c’è ancora chi sa sperare e credere nelle proprie risorse in vista del bene che, per la Dottrina sociale della Chiesa, impegna tutti i membri della società: nessuno è esentato dal collaborare, a seconda delle proprie capacità, al suo raggiungimento e al suo sviluppo”, si legge in una nota della diocesi.