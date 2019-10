Diocesi: Trento, compie dieci anni la Festa degli adolescenti. Domani attesi in 1.300 al palazzetto dello sport

Si svolgerà domani, sabato 19 ottobre, a Trento, alla Blm Group Arena, dalle 15 alle 22, la Festa diocesana adolescenti giunta alla decima edizione. Sono 1.300 ragazzi e giovani, a partire dal primo anno delle scuole superiori, attesi da tutto il territorio provinciale. Al palazzetto dello sport, quest’anno con lo slogan “Trova chi cerca”, sarà proposta una scaletta di giochi, performance teatrali e multimediali, riflessione e preghiera. Nell’organizzazione della Festa sono coinvolti almeno cento animatori, compreso un gruppo strumentale e canoro, creato per l’occasione, per assicurare una lunga colonna sonora con musica rigorosamente dal vivo. Alle 18, in programma la messa con l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. La festa diocesana adolescenti segna l’inizio delle attività di oratori e gruppi parrocchiali. Il filo conduttore della Festa sarà la storia di Zaccheo, raccontata nel Vangelo di Luca: un uomo ricco, pieno di contraddizioni, ma anche desideroso di vedere Gesù, e trasformato dall’incontro con lui. “Ai ragazzi – spiega don Francesco Viganò, responsabile della Pastorale giovanile – vorremmo sottolineare in modo gioioso e coinvolgente che la storia di Zaccheo può essere anche la storia di ognuno di noi: anche tu puoi incontrare Dio e quell’incontro ti può cambiare la vita”.