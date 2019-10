Diocesi: Roma, nasce uno spazio per i bimbi nella Scuola di italiano per stranieri della Caritas

Dal prossimo 21 ottobre, la Scuola di italiano per stranieri della Caritas di Roma apre “Giocamondo”, un nuovo servizio che si rivolge alle mamme e ai papà stranieri che vorrebbero apprendere l’italiano ma che non riescono a frequentare la scuola perché sono impegnati nella cura di bambini piccoli. Allestito grazie al progetto “Be.Bi Benessere per i Bimbi”, finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini”, “Giocamondo” è uno spazio a misura di bambino che permette ai genitori che si iscrivono a scuola di italiano di portare con sé i figli per affidarli a un personale dedicato e formato. Mentre i genitori saranno impegnati nelle lezioni, i bambini potranno divertirsi con attività ludico educative che mirano a stimolare la fantasia e le abilità, come l’uso dei colori, il gioco libero, laboratori psico-motori, in un contesto allegro, colorato e sicuro. Lo spazio “Giocamondo” sarà aperto, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, nella Scuola di italiano della Caritas di Roma, in via delle Zoccolette 17, e accoglierà bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, figli di studenti iscritti alla scuola.