Diocesi: Prato, torna la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà

Torna l’appuntamento con la grande raccolta alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà della diocesi di Prato. Quest’anno la mobilitazione che solitamente coinvolge molti supermercati di Prato e oltre duecento volontari si terrà su quatto giornate: oggi e domani e la settimana successiva, venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Come sempre sono coinvolte nell’organizzazione parrocchie, gruppi e associazioni. La richiesta è quella di acquistare nei supermercati aderenti all’iniziativa e poi donare biscotti, caffè, pomodori pelati, olio di oliva, zucchero, carne in scatola, riso e omogeneizzati. Nei punti vendita verranno realizzate delle “isole” con i prodotti richiesti, scritti, anche in lingua cinese, su un volantino consegnato dai volontari dell’Emporio all’ingresso.

Questo pomeriggio, dalle 14 fino all’orario di chiusura, l’iniziativa si tiene alla Coop del Parco Prato. Domani, sabato 19, per tutto il giorno, sono coinvolti i supermercati Coop di via Bologna, via Valentini e Parco Prato, l’Esselunga di viale Galilei e la Coop di Vaiano.

Venerdì 25 ottobre, dalle 14 fino all’orario di chiusura, la raccolta è nei supermercati Conad in via Catani, via Roma e via Kuliscioff. Sabato 26, tutto il giorno, nei tre Conad sopra citati e in quelli di via Gherardi a Coiano e via 7 Marzo a Galcetello. Inoltre, venerdì 25 e sabato 26 ottobre, nel punto vendita di via Catani a Mezzana, si effettua anche una raccolta di prodotti per l’infanzia. Si accettano latte in polvere primi mesi n1/n2, pappe lattee, pastine, creme di riso o di cereali, omogeneizzati e biscotti primi mesi.

Resta sempre valida la campagna “Adotta una famiglia”: con 60 euro l’anno è possibile aiutare un nucleo familiare seguito dall’Emporio a completare la spesa. Info: www.emporio.prato.it.