Diocesi: Piazza Armerina, il vescovo consegna oratorio e attrezzature sportive a parrocchia “Anime Sante del Purgatorio” di Niscemi per centenario costituzione

Un nuovo oratorio, dotato di stanze per accogliere persone in difficoltà, e decine di attrezzature sportive sono state consegnate dal vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, alla parrocchia “Anime Sante del Purgatorio” di Niscemi, per celebrare i cento anni della sua costituzione. Numerose le iniziative in occasione dell’evento giubilare promosse per “riflettere sull’identità e la missione della chiesa oggi e nella storia di essa a partire dai primi del ‘900”, ha detto l’amministratore parrocchiale, don Lillo Buscemi. Il decreto di erezione a parrocchia fu firmato nel 1919 dall’allora vescovo Mario Sturzo. “Questo anniversario è l’occasione per confrontarci con il passato e per verificare l’identità della comunità nel tempo presente e nella società di oggi, in vista della missione che siamo chiamati a svolgere”, ha affermato il vescovo Gisana.