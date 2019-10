Diocesi: Novara, domani l’apertura dell’anno accademico all’Istituto superiore di scienze religiose

Si svolgerà, sabato 19 ottobre, nel Seminario San Gaudenzio di Novara il convegno di apertura dell’anno accademico dell’Istituto superiore di scienze religiose di Novara. L’appuntamento è a partire dalle 9 con la conclusione prevista alle 12.30. Il tema di quest’anno sarà “Teologia, chiesa e società. Quarant’anni di insegnamento teologico a Novara”. “Questo appuntamento – spiega il direttore dell’Istituto, don Pier Davide Guenzi – vuole gettare un ponte tra il passato e il futuro delle istituzioni per l’insegnamento teologico operanti a Novara: accanto al nostro istituto, anche l’Istituto teologico San Gaudenzio che in sinergia offre il percorso istituzionale di teologia per circa 30 seminaristi di Novara, Vercelli e Biella”. Nella mattinata interverranno don Massimo Epis, preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, e Giannino Piana, già prefetto degli studi e primo direttore della scuola di teologia per i laici e poi dell’Issr di Novara. Le conclusioni saranno affidate a don Pierdavide Guenzi.