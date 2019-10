Diocesi: L’Aquila, veglia di preghiera e testimonianza di un missionario nel Mese straordinario dedicato alle missioni

Una veglia missionaria preparata dal Centro missionario diocesano e animata dal coro delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore. Si svolgerà domani, sabato 19 ottobre, alle 18, nella chiesa San Silvestro di L’Aquila nell’ambito dell’Ottobre missionario straordinario indetto da Papa Francesco. Porterà la sua testimonianza don Giancarlo Riocci, sacerdote con esperienza missionaria in Nicaragua. Inoltre, domenica 20 ottobre, in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi di L’Aquila, si terrà la Giornata missionaria, ovvero una giornata di preghiera e sostegno per le missioni. Le offerte raccolte durante le celebrazioni saranno devolute alle Pontificie Opere Missionarie, che le destinerà ai vari progetti di missione. Il tema del mese missionario straordinario in corso è “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.