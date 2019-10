Diocesi: Forlì-Bertinoro, il vescovo emerito Zarri compie 90 anni

Mons. Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, festeggia il 23 ottobre il 90° compleanno. A spegnere con lui le candeline alla Casa del Clero di Bologna ci saranno anche alcuni sacerdoti forlivesi guidati dal vescovo, mons. Livio Corazza. Era il 29 maggio 1988 quando mons. Zarri fece il suo ingresso a Forlì succedendo a mons. Giovanni Proni. Ha guidato la diocesi per oltre 17 anni fino all’ingresso del suo

successore, mons. Lino Pizzi, il 29 gennaio 2006. Da allora vive a Bologna, alla casa del Clero e continua il suo servizio con l’amministrazione delle cresime e come confessore nella cattedrale di San Pietro. Ha mantenuto però i legami con Forlì dove è tornato diverse volte per tenere conferenze, per presiedere i funerali di due sacerdoti, per la consacrazione episcopale di mons. Erio Castellucci e per parlare della beata Benedetta Bianchi Porro cui ha dedicato anche il libro “Un canto di lode al Signore. Un Vangelo della croce, della luce, della gioia”. Il 14 settembre 2019 ha partecipato alla messa di beatificazione in cattedrale.