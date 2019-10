Diocesi: Cesena, sabato sera veglia missionaria a San Carlo presieduta dal vescovo Regattieri

È tutto pronto a Cesena per la veglia missionaria diocesana con cui stasera, alle 21, la Chiesa cesenate aprirà le celebrazioni in occasione della Giornata missionaria mondiale. A guidare il momento di preghiera, nella chiesa di San Carlo, sarà il vescovo Douglas Regattieri. “Battezzati e inviati”, il titolo scelto da Papa Francesco per il Mese missionario straordinario, sarà il filo conduttore della veglia. Il mandato missionario dei cristiani sarà approfondito, poi, lunedì prossimo, in seminario, dove il responsabile del “Villaggio della gioia” della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi, Daniele Severi, proporrà la riflessione-testimonianza “… una fede che sa amare”. Si tratta del secondo appuntamento dei seminari di studio promossi dalla Pastorale sociale e del lavoro e dalla Caritas diocesana.