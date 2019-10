Consiglio europeo: Juncker si commuove al suo ultimo summit. Anche Tusk saluta la sala stampa. “Grazie per aver riso alle nostre battute”

(Bruxelles) Si commuove Jean-Claude Juncker. Al suo ultimo Consiglio europeo, il 148° in carriera, saluta i giornalisti accreditati presso l’Ue, “alcuni dei quali – dice – mi seguono da secoli, mentre altri sono entrati nella mia vita di recente. Grazie per il vostro lavoro. Ho seguito con interesse i vostri scritti”. E scatta, come mai accade, un lungo applauso dalla sala stampa. Poi il presidente della Commissione Ue ringrazia il presidente del Consiglio europeo, “per la tua amicizia, la complicità e il tuo ruolo guida”. Anche Tusk è al suo ultimo summit: insieme a Juncker lascerà il ruolo di leader Ue il prossimo 30 novembre: “grazie Jean-Claude, per la tua lealtà e la cooperazione”. Ai giornalisti: “grazie per il vostro lavoro… Qualche volta avete fatto domande cattive… E grazie per aver riso qualche volta alle nostre battute”.