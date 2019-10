Conferenza episcopale toscana: suor Tosca Ferrante nominata coordinatrice Servizio regionale per tutela minori e adulti vulnerabili

Suor Tosca Ferrante, del convento delle suore Apostoline di Pisa, è stata nominata dala Conferenza Episcopale Toscana coordinatrice del Servizio regionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, istituito dalla Conferenza episcopale toscana In attuazione alle Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili approvate dall’Assemblea generale della Cei. Finalità del Servizio è l’offerta di un supporto alle Chiese particolari, agli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, alle associazioni e alle aggregazioni ecclesiali. Nel frattempo, a livello locale le singole diocesi stanno provvedendo a nominare un referente per questo ambito che vede la Chiesa particolarmente vigile e attenta, soprattutto in un’ottica di prevenzione.