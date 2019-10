Sport: Milano, anche Fondazione Laureus domani al convegno in Cattolica su “Sport – Resilienza – Giustizia in gioco!”

Ci sarà anche la Fondazione Laureus Italia onlus al convegno internazionale dal titolo “Sport – Resilienza – Giustizia in gioco!”, organizzato, venerdì 18 ottobre, dall’Università Cattolica di Milano, presso l’aula Pio XI in largo Gemelli 1 a Milano e promosso da Cattolica per lo Sport, la piattaforma dell’Ateneo a servizio di atleti, club, aziende e istituzioni sportive. Nella sessione dal titolo “Sport e resilienza a contrasto del disagio nelle periferie”, in programma alle 12, Daria Braga, direttore della Fondazione Laureus Italia onlus, modererà gli interventi di Giovanni Ghidini, coordinatore educativo della Fondazione, Maurizio Mondoni, docente di scienze motorie Ucsc e formatore nazionale minibasket, e Ian McKinley, ambassador di Laureus, giocatore della Benetton Rugby Treviso e della Nazionale. Carceri, campi-profughi, periferie sono il terreno di gioco dove bambini e adolescenti in situazioni di disagio sociale possono praticare lo sport come strumento di resilienza per superare i traumi e procedere nella vita. “Lo sport può trasformare la vita di moltissime persone in difficoltà e colmare gravi divari sociali – conferma Braga –. Noi di Laureus accogliamo e sosteniamo bambini con storie di fragilità diverse, inclusa la disabilità. Insegniamo loro le leggi dello sport: la lealtà, lo spirito di sacrificio, il valore della squadra e dei compagni, imparare a perdere e, forse cosa ancora più difficile, imparare a vincere. Non tutti proseguiranno nello sport, molti non diventeranno dei campioni, ma tutti, senza esclusione, alla fine avranno vinto. I nostri bambini imparano che possono vincere anche partendo da condizioni molto svantaggiate, grazie al nostro approccio che si concretizza nell’estrapolare il meglio che un bambino ha dentro di sé, per sognarsi in meglio”. Al convegno porterà la sua testimonianza anche Ian McKinley, che dopo aver subito il distacco della retina all’occhio sinistro è riuscito a tornare sui campi da gioco e a riconquistare una maglia nella squadra di club e in Nazionale.