Settimana della scuola: Vicenza, domani la presentazione della Carta di Assisi con il giornalista Nello Scavo

Sarà presentata a Vicenza, nell’auditorium della parrocchia di Santa Croce ai Carmini, domani, venerdì 18 ottobre, alle 18, la “Carta di Assisi, il manifesto internazionale contro i muri mediatici”. L’iniziativa rientra nell’ambito della Settimana diocesana della scuola. Interverrà il giornalista di Avvenire, Nello Scavo. L’incontro, rivolto ai giornalisti, ma anche agli insegnanti e agli educatori, è organizzato dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali in collaborazione l’Ordine dei giornalisti del Veneto e vale come evento di formazione professionale, con la sezione vicentina dell’Ucsi e con l’emittente radiofonica Radio Oreb in Blu. A dialogare con Nello Scavo, il giornalista vicentino Giandomenico Cortese che così presenta l’incontro di venerdì: “La Carta di Assisi offerta dopo un approfondito confronto fra operatori della parola, all’insegna della considerazione che le parole non sono pietre, è un’ulteriore occasione per abbattere barriere mediatiche, i muri dell’ignoranza e per fare della capacità comunicativa, onesta e semplice, uno stile di vita. La comunicazione e l’educazione hanno bisogno di parole vere, di fronte a tante parole vuote”.