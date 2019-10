Povertà: Save the Children, lunedì a Roma presentazione del X Atlante dell’infanzia a rischio

In occasione del lancio della campagna “Illuminiamo il futuro per il contrasto alla povertà educativa”, lunedì 21 ottobre alle 10, presso la Sala Rosa della Banca d’Italia, in via Nazionale 91 a Roma, Save the Children presenta l’Atlante dell’infanzia a rischio 2019 “Il tempo dei bambini”. La pubblicazione dell’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, a cura di Giulio Cederna, giunta quest’anno alla sua decima edizione, rappresenta una fotografia aggiornata della condizione dell’infanzia in Italia, con dati e indicatori, mappe, tavole e grafici che raccontano i principali ostacoli incontrati negli ultimi dieci anni dai bambini e dagli adolescenti e le principali sfide future da affrontare. Intervengono alla presentazione: Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità, famiglia e disabilità; Andrea Brandolini, Banca d’Italia; Claudio Tesauro, presidente Save the Children; Gianrico Carofiglio, scrittore; Giulio Cederna, curatore dell’Atlante dell’infanzia a rischio; Valerio Neri, direttore generale Save the Children; Miriam Giorgi, studentessa; Marco Imperiale, direttore Impresa sociale Con i bambini; i ragazzi e le ragazze di Fridays for future. Nella stessa giornata, l’Atlante dell’infanzia a rischio 2019 verrà presentato anche in altre nove città italiane: Ancona, Bari, Catania, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Sassari, Torino e Udine.