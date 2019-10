Manovra: Forum famiglie, passeggini e seggioloni vuoti in piazza Montecitorio. “Bonus per decoder e cellulari, ma non per le famiglie”

Passeggini e seggioloni vuoti in piazza Montecitorio, a Roma, come simbolo dell’inverno demografico che sta colpendo il Paese. Sono quelli delle famiglie, che il Forum delle associazioni familiari ha portato oggi pomeriggio di fronte al Parlamento e a un passo da Palazzo Chigi, sede del Governo, per manifestare le conseguenze dell’inverno demografico e l’importanza dell’assegno unico per la natalità. Il Forum ha avanzato la proposta di un assegno mensile a figlio, per un determinato periodo, di circa 240 euro. La misura però non è stata inserita nella manovra economica dal governo. Sopra i passeggini, diversi cartelloni con slogan che indicano le conseguenze della denatalità: “Nascite zero, futuro nero”, “figlio=bene comune”, “le famiglie non sono il problema ma la soluzione”. Diverse le testimonianze delle mamme al megafono, madri di famiglie numerose e a partita Iva che hanno segnalato l’assenza di aiuti da parte dello Stato. Sono intervenuti anche i noti volti televisivi, Beatrice Fazi, madre di 4 figlie, e Giovanni Scifoni, padre di tre. “In Italia ci sono bonus per decoder e cellulari, ma non per le famiglie”, ha detto l’attore. Nelle parole del presidente nazionale del Forum delle famiglie, Gigi De Palo, l’intento dell’iniziativa: “Vogliamo sollecitare il mondo della politica, dei media, dei sindacati e delle imprese. Chiediamo l’assegno unico perché crediamo che possa essere la riforma strutturale che possa cambiare questo Paese. Possiamo aiutare le famiglie a consumare e vivere più dignitosamente”.