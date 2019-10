Giornata per la custodia del Creato: Iglesias, confronto sulla biodiversità e stand con prodotti a chilometro zero

Confronto sulla biodiversità, stand con prodotti a chilometro zero. La diocesi di Iglesias vivrà domenica 20 ottobre, a San Giovanni Suergiu, la sua Giornata per la custodia del Creato, promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e la custodia del Creato. Quest’anno, seguendo il messaggio dei vescovi italiani, il tema scelto è “Biodiversità da incrementare. Amazzonia del Sulcis Iglesiente da salvare per il bene comune” e sarà articolato attraverso una serie di iniziative, in un territorio “ricco di biodiversità e allo stesso tempo strategico per uno sviluppo sostenibile dell’economia locale”. Nella mattinata, dopo la presentazione della Giornata in piazza IV Novembre, alle 9.15, a cura delle animatrici del Progetto Policoro diocesano, e la messa in parrocchia, alle 10, si svolgerà nella vicina aula consiliare un confronto sulla biodiversità e sulle prospettive di sviluppo nel territorio, mentre all’aperto verranno allestiti gli stand di alcuni produttori locali e il mercato a chilometro zero di Campagna Amica della Coldiretti. Nel pomeriggio, dopo un pranzo di comunità offerto dall’Auser di San Giovanni Suergiu e dalla Coldiretti, verranno presentate le proposte delle classi partecipanti al concorso scolastico “L’Amazzonia nel Sulcis Iglesiente”. La Giornata è il terzo tra gli appuntamenti previsti per le celebrazioni del Tempo del Creato, iniziate lo scorso 3 ottobre con la veglia di preghiera ecumenica al santuario del Buon Cammino. Il secondo appuntamento, alla vigilia della Giornata diocesana, è per sabato 19 ottobre, quando si terrà, nel Centro culturale di Iglesias, la tavola rotonda “Totus impari. Pace, utopia o speranza del mondo?”.