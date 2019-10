Emilia Romagna: un intero fine settimana alla scoperta di pievi e basiliche sui “Cammini per viandanti e pellegrini”

Per tutto il prossimo fine settimana, il patrimonio di pievi, monasteri, chiostri, cripte, abbazie e luoghi di culto millenari, che si trovano lungo alcuni dei 18 Cammini per viandanti e pellegrini dell’Emilia Romagna, si disvela al pubblico: una full immersion nel ragguardevole ed eloquente patrimonio di arte, fede e cultura e nella più bella natura autunnale del nostro territorio. L’iniziativa è promossa da Apt servizi Emilia Romagna e Conferenza episcopale regionale – Ufficio per la pastorale dello sport, turismo e tempo libero, in collaborazione con diocesi e associazioni dei Cammini della regione.

La diocesi di Cesena-Sarsina partecipa con due chiese poste sul Cammino di san Vicinio: la concattedrale-santuario di Sarsina e la pieve di Monte Sorbo. A Sarsina la visita guidata si svolgerà sulle orme del protovescovo e taumaturgo san Vicinio, evangelizzatore della vallata, patrono della diocesi. La visita, il 19 e 20 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 (ingresso gratuito), sarà a una delle più belle basiliche romaniche della Romagna e al sepolcro del venerato santo del “collare” ferreo. La pieve di Monte Sorbo, invece, è di origini tardoantiche (paleocristiane), e contiene un ricchissimo lapidarium. È un luogo singolare, dove l’uomo, la fede e l’arte hanno creato e ricreato, costruito e distrutto, edificato e smantellato. La visita (domenica 20 ottobre dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito), sarà occasione per scoprire cosa comunicano le sue meravigliose pietre e i raffinati marmi.