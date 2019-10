Diocesi: Udine, domani sera veglia missionaria con l’arcivescovo Mazzocato e testimonianze di 13 giovani che hanno vissuto un mese in Bolivia e Argentina

Sarà la parrocchia di Codroipo (Udine) ad ospitare nella serata di domani in duomo la veglia missionaria diocesana presieduta dall’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato. L’appuntamento, con inizio alle 20.30, sarà un’occasione di preghiera per i missionari friulani e per l’impegno instancabile della Chiesa nel testimoniare il Vangelo di Cristo a tutti i popoli della terra. Cuore della veglia le testimonianze dei 13 giovani friulani che nell’estate 2018 hanno vissuto un mese in Bolivia e Argentina per condividere un’esperienza missionaria, accompagnati da don Daniele Morettin e da suor Elisa Huarachi. La veglia – appuntamento tradizionale – si inserisce quest’anno nella cornice del Mese missionario straordinario, indetto da Papa Francesco perché in questo 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera apostolica Maximum Illud di Papa Benedetto XV. Il tema scelto da Bergoglio è “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del Vangelo, accomunano la sollecitudine pastorale di Papa Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità missionaria espressa da Papa Francesco al n. 15 dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium: “L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa” (Eg 15).