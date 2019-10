Diocesi: San Severo, “Immagini dall’Evangelii Gaudium” in mostra nel mese missionario

Una mostra itinerante con “Immagini dall’Evangelii Gaudium”. Si svolge nella diocesi di San Severo nell’ambito del “Mese missionario straordinario – ottobre 2019” d’intesa con le amministrazioni comunali di San Severo, San Paolo di Civitate e Poggio Imperiale. A curare l’iniziativa è l’Ufficio missionario diocesano. La mostra si è tenuta nella prima settimana di ottobre a Poggio Imperiale; nella seconda, a San Paolo di Civitate e da martedì scorso è a San Severo per le due settimane conclusive del mese missionario straordinario, fino al 31 ottobre.

“‘Battezzati e rinati’ non è solo il titolo della mostra né tanto meno lo è del mese straordinario missionario – ha precisato mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo –. È un programma di vita da attuare ogni giorno. Un ben fatto va ai curatori della mostra e alle città che l’hanno ospitata”. Il progetto contempla l’esposizione di 36 immagini, distinte tra fotografie e disegni, associate a brani dell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco, realizzate da don Amedeo Cristino, sacerdote fidei doum per la missione diocesana in Benin. La mostra è visitabile a San Severo, nella galleria comunale d’arte moderna “Luigi Schingo”, in corso Vittorio Emanuele, dal lunedì al sabato dalle 19 alle 21; la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 21. Per tutti gli utenti sarà a disposizione un servizio di visite guidate gratuite con operatori dell’ufficio missionario diocesano.