Diocesi: Rimini, con lo psicoterapeuta Pellai si riflette su come parlare di “sacrificio oggi” a bambini e ragazzi

L’Ufficio catechistico della diocesi di Rimini ha organizzato un ciclo d’incontri per la formazione di catechisti ed educatori, dal titolo “Parlare di ‘sacrificio’ oggi”. Dopo l’esordio con suor Maria Gloria, esperta di arte e di catechesi attraverso l’arte, al secondo appuntamento interverrà Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

L’appuntamento è per domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 20.45, al Teatro Novelli (via Cappellini, 3 Rimini). Pellai interverrà sul tema: “Come parlare di ‘sacrificio’ e ‘sacrifici quotidiani’ ai nostri bambini e ragazzi”. L’incontro è a ingresso libero.

Ricercatore presso il dipartimento di Scienze bio-mediche dell’Università degli studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva, Alberto Pellai nel 2004 ha ricevuto la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica dal ministero della Salute. È autore di best seller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali “Tutto troppo presto”, “Girl R-evolution”, “L’età dello tsunami” e, scritto a quattro mani con Barbara Tamborini, “I papà vengono da Marte, le mamme da Venere”, tutti editi da De Agostini.

Il terzo e ultimo appuntamento del ciclo è in programma mercoledì 23 ottobre, alle ore 20.45, in basilica cattedrale, con la messa presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, e il mandato a catechisti ed educatori della diocesi.