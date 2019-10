Diocesi: Melfi, domani sera la veglia missionaria con la testimonianza di padre Giulio Albanese

La diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, in occasione del secondo anniversario dell’ordinazione episcopale del vescovo, mons. Ciro Fanelli, domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 19, nella chiesa cattedrale a Melfi, celebra la veglia missionaria e ascolta la testimonianza di padre Giulio Albanese, missionario comboniano.

Il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” vuole essere, si legge in una nota della diocesi, “una scossa per provocarci a diventare attivi nel bene. Non ‘notai’ della fede e ‘guardiani’ della grazia, ma missionari”.

Si diventa missionari, prosegue la diocesi, “vivendo da testimoni: testimoniando con la vita di conoscere Gesù. Testimone è la parola-chiave, una parola che ha la stessa radice di senso di martire. E i martiri sono i primi testimoni della fede: non a parole, ma con la vita. Sanno che la fede non è propaganda o proselitismo, è rispettoso dono di vita. Chi sta con Gesù sa che si ha quello che si dà, si possiede quello che si dona; e il segreto per possedere la vita è donarla. Vivere di omissioni è rinnegare la nostra vocazione: l’omissione è il contrario della missione”. “E noi, facciamo di ogni giorno un dono per superare la frattura tra Vangelo e vita? Quanto preghiamo per la diffusione del Vangelo, per convertirci dall’omissione alla missione?”, si chiede infine la diocesi.