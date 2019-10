Cooperazione: Lvia, a Torino e Cuneo un sacchetto di mele per la lotta alla malnutrizione infantile in Africa

Il fine settimana del 26 e del 27 ottobre i volontari di Lvia tornano nelle piazze di diverse località nelle province di Cuneo e Torino con i banchetti di sensibilizzazione, presso i quali sarà possibile contribuire alla raccolta fondi a favore dei progetti di lotta alla malnutrizione in Burkina Faso e Mali e ricevere le mele della campagna “un sacchetto di mele per l’Africa”. Le mele rosse Cuneo Igp di Ortofruit Italia sono messe a disposizione dall’associazione Assortofrutta tramite il contributo del fondo europeo Feasr e della Regione Piemonte. I fondi, raccolti grazie alle attività di piazza presso i banchetti, supporteranno i progetti di lotta alla malnutrizione infantile in Burkina Faso e Mali. Qui Lvia interviene con cure mediche d’urgenza e, parallelamente, con l’educazione alimentare per promuovere un’alimentazione più sana. Nelle famiglie saheliane, i pasti oltre ad essere irregolari sono sempre uguali (riso, miglio…) a causa della povertà ma anche per la scarsa consapevolezza relativa agli apporti nutrizionali necessari. Per questo vengono realizzati dei laboratori culinari con le mamme per la preparazione di pasti più nutrienti e vari, utilizzando cibi disponibili localmente. Nella regione del Centro-Ovest in Burkina Faso, per esempio, un progetto attivato da Lvia con un contributo dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, opera contro le cause della malnutrizione cronica la quale rimane, nonostante un’inversione di tendenza osservata negli ultimi cinque anni, a dei livelli preoccupanti.