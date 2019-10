Brexit: Barnier, “discussioni difficili negli ultimi giorni” ma trovata una soluzione valida

(Bruxelles) “Abbiamo avuto discussioni difficili negli ultimi giorni”. Michel Barnier, capo negoziatore della Commissione europea per il Brexit, improvvisa una conferenza stampa appena raggiunto l’accordo con il governo del Regno Unito, che ora dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio europeo, del parlamento britannico e di quello europeo. “Siamo riusciti a trovare soluzioni che rispettino pienamente l’integrità del mercato unico. Abbiamo creato – aggiunge Barnier – una nuova soluzione legalmente operativa per evitare un confine duro e proteggere la pace e la stabilità sull’isola d’Irlanda. È una soluzione che funziona per l’Ue, per il Regno Unito e per le persone e le imprese dell’Irlanda del Nord”. Una nota della Commissione specifica poi che “il protocollo rivisto fornisce una soluzione giuridicamente operativa che evita un confine duro nell’isola d’Irlanda, protegge l’economia dell’isola e l’accordo del Venerdì santo (Belfast) in tutte le sue dimensioni e salvaguarda l’integrità del mercato unico. Tutti gli altri elementi dell’accordo di recesso rimangono sostanzialmente invariati, secondo l’accordo raggiunto il 14 novembre 2018”. L’accordo tocca altri vari aspetti: i diritti dei cittadini, la soluzione finanziaria (ossia il debito che Londra deve saldare con il bilancio dell’Unione), protocolli su Gibilterra e Cipro.