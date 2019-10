Venezuela: Fmi, nel 2019 il Pil in calo del 35% e la disoccupazione al 47%

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima che il calo del Prodotto interno lordo nel 2019, in Venezuela, sarà del 35%. Un dato quasi raddoppiato rispetto al pur drammatico 2018, quando il calo era stato del 18%. Stime record anche per l’inflazione, prevista al 200mila per cento (contro il 65mila per cento del 2018), e per la disoccupazione, che sarà al 47,2% nel 2019, anche in questo caso in aumento rispetto al 35% del 2018. Il Fondo monetario ha presentato le stime anche per gli altri Paesi dell’area latinoamericana, prevedendo un calo del 3,1% del Pil dell’Argentina, dove l’inflazione stimata sarà del 54,%. La crescita maggiore è prevista in Bolivia (3,9%) e in Colombia (3,4%).