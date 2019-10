Università Cattolica: Milano, ricercatori ed educatori a confronto su “sport e resilienza”

Carceri, campi-profughi, periferie sono il terreno di gioco dove bambini e adolescenti in situazioni di disagio sociale possono praticare lo sport come strumento di resilienza per superare i traumi e procedere nella vita. Promosso da Cattolica per lo Sport, la piattaforma dell’ateneo a servizio di atleti, club, aziende e istituzioni sportive dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il convegno “Sport – resilienza – giustizia in gioco!”, venerdì 18 ottobre, dalle 9, sarà il luogo di incontro di ricercatori, educatori, operatori, professionisti impegnati a sostenere i diritti dei minori in situazioni di vulnerabilità ed emergenza attraverso lo sport e il gioco libero, considerati strumenti fondamentali di crescita e aggregazione. Il convegno sarà anche l’occasione per ascoltare la voce dei testimoni che hanno operato e continuano a collaborare ad alcuni progetti come quello a Homs in Siria rivolto a 400 bambini tra i 4 e gli 11 anni, per i quali sono state avviate attività sportivo-educative. Al convegno, si susseguiranno diversi interventi di esperti di psicologia, diritto, rappresentanti del Bureau International Catholique de l’Enfance e del Festival dei Diritti Umani. Seguiranno, dalle 12, tre sessioni dedicate a: “Sport e resilienza a contrasto del disagio nelle periferie”, a cui parteciperanno tra gli altri Daria Braga, presidente, e Giovanni Ghidini, coordinatore educativo, della Fondazione Laureus; Maurizio Mondoni, docente del corso di laurea dell’ateneo in Scienze motorie e dello sport, Ian McKinley, giocatore della Nazionale italiana di rugby; “Sport, resilienza e giustizia a misura di minori” con la partecipazione tra gli altri di Roberta Guaineri, assessore al Turismo sport e qualità della vita del Comune di Milano, don Gino Rigoldi, cappellano dell’Istituto minorile “Cesare Beccaria” di Milano, Caterina Gozzoli, direttrice dell’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli; “Sport e resilienza in contesti d’emergenza” con gli interventi tra gli altri di Francesca Giordano dell’Unità di ricerca sulla resilienza dell’Università Cattolica, il portiere siriano Fadi Albitar e la psicologa Veronica Hurtubia della Francesco Realmonte onlus, Reem Bazzal, e Angela Matulli di Fratelli Project Libano.