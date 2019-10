Ue: Commissione von der Leyen rimandata a dicembre. Collegio Juncker resterà in carica ancora un mese

foto SIR/Marco Calvarese

(Bruxelles) Adesso è ufficiale. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen non entrerà in carica il 1° novembre. Se proseguiranno senza ulteriori intoppi le procedure parlamentari per le audizioni dei commissari di Francia, Romania e Ungheria (nomi e date sono ancora da definire), e il voto finale di fiducia al collegio, la squadra della von der Leyen potrebbe entrare in carica il 1° dicembre. Ciò significa che l’attuale commissione presieduta da Jean-Claude Juncker sarà prorogata di un mese. La notizia emerge dalla riunione dei capigruppo al Parlamento Ue, svoltasi nel pomeriggio, assieme al presidente dell’Assemblea David Sassoli. L’agenda della plenaria della prossima settimana a Strasburgo sarà dunque rivista e il voto di fiducia della futura Commissione dovrebbe essere spostato a novembre. Al momento non è però possibile disporre di date certe.