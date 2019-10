Tafida: la Croce Rossa di Genova ospiterà i genitori alle Sturline

La Croce Rossa di Genova ospiterà i genitori di Tafida Raqeeb, la bimba che da Londra, ieri sera, è stata trasferita in Italia per essere curata all’Ospedale Gaslini. “Accoglieremo da domani i genitori di Tafida alle Sturline – dice la Cri in una nota -, la struttura di accoglienza gestita dalla Cri di Genova, dove ospitiamo persone provenienti da tutto il mondo che, altrimenti, non avrebbero la possibilità di sostenere spese onerose per stare vicini ai propri figli in cura presso il Gaslini. Speriamo che questo possa essere un utile supporto per Tafida e per i suoi cari come sempre cerchiamo di fare in tanti casi che seguiamo”.