Solidarietà: Caritas Roma, in via Marsala incontri e arte per riflettere su povertà e inclusione

Lectio magistralis, tavole rotonde, arte e cultura per confrontarsi, condividere momenti e riflettere su tematiche relative alle marginalità, alla povertà e all’inclusione sociale. Fino a domani, giovedì 17 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della lotta alla povertà, in via Marsala, a Roma, è in corso la seconda edizione di “Termini Sociali”. La manifestazione fa incontrare il sociale della Capitale con esperti, cittadini ed istituzioni sui temi del disagio e della povertà in città. E lo farà assieme alle persone senza dimora, ospiti del centro polivalente Binario 95 e dell’Ostello Don Luigi Di Liegro, e i pazienti del Poliambulatorio Caritas. “Con questa iniziativa – spiegano dalla Caritas diocesana –, il cui titolo gioca sull’ambivalenza della parola ‘Termini’, intesa come nome della stazione e ‘parole’ del sociale che durante la tre giorni verranno discusse, vogliamo mostrare come questo luogo, assieme alle realtà del terzo settore che vi operano, rappresenti una vera e propria officina di innovazione sociale, che non nega l’esistenza dei problemi, anzi, ne declina tutti gli aspetti, nella speranza che la maggiore conoscenza del fenomeno, l’assunzione di consapevolezza da parte di tutti quelli che possono intervenire e il dialogo, possano contribuire a migliorare i servizi e l’accoglienza nella nostra città e a mitigare il clima di ostilità che sempre più si respira nei confronti degli individui, anziché verso le cause della loro condizione”.