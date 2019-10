Società: Bonetti (ministra), “questa sarà la legislatura del Family Act: promozione della natalità, asili nido, assegno per i figli, più diritti per i genitori”

“Al nostro Paese oggi viene chiesto un cambio di paradigma, un’assunzione di responsabilità politica, culturale, sociale, che dia una prospettiva diversa all’Italia. Dobbiamo chiederci qual è l’elemento centrale dei dati che emergono dalle ricerche Istat e dall’Istituto Toniolo. Ovvero la necessità di tornare a progettare e costruire futuro”. Lo ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, durante il seminario promosso dall’Agenzia di ricerche e legislazione con il titolo “La questione demografica”, in cui è stato presentato anche il primo studio di “Laboratorio Futuro”, il nuovo progetto dell’Istituto Toniolo di Milano, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo “Un buco nero nella forza lavoro”.

“Per questo – ha precisato – abbiamo pensato di investire in azioni che rimettano al centro la famiglia, che è il nucleo fondante del sistema sociale. Se la scorsa legislatura è stata infatti quella del Jobs act, questa dovrà essere quella del Family act: promozione della natalità, asili nido, assegno per i figli, più diritti per i genitori”.

La ministra Bonetti, nel sottolineare come il Governo abbia già fissato degli impegni concreti che verranno perfezionati nella legge di bilancio, ha concluso affermando che “il tema ‘nidi gratuiti’ è un primo passo di diritto all’educazione per i bambini nella fascia 0-3 anni, che contribuirà a sanare il gap della povertà educativa, tra le prime cause di quella materiale”.