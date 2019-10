Siria: Garofalo (Centro studi La Pira), “fermare questa inaudita violenza che colpisce soprattutto i minori”

“Ancora una volta siamo costretti ad assistere in diretta a un massacro e a sentirci impotenti. Quello che vediamo è terribile e quello che sentiamo è disumano. Quello che sta accadendo in Siria è insopportabile. Il solo obiettivo ‘realistico’ oggi è fermare una inaudita violenza e la sua mostruosa spirale.”. È quanto dichiara Francesco Garofalo, presidente del Centro studi “Giorgio La Pira” di Cassano All’Ionio. “È difficile ma non impossibile – prosegue -. E in ogni caso è la sola cosa che si possa fare se davvero vogliamo evitare il peggio: una lunghissima guerra civile che nessuno riesce a vincere ma dove tutti finiscono per combattere. Un disastro da far paura”. Per il presidente del Centro studi “in questo impressionante groviglio di interessi non è facile trovare la strada giusta. Ma se vogliamo tentare di scongiurare il peggio o, almeno, se non vogliamo essere ‘complici’ di questa ennesima tragedia dobbiamo agire in ogni modo e in ogni sede per fermare la spirale della violenza per interrompere un’emergenza umanitaria che colpisce soprattutto i minori”. “Di certo – conclude -, a tanti bambini, che non hanno più punti di riferimento, che hanno perso i propri cari e in violazione delle leggi internazionali sui diritti umani, quotidianamente viene negata l’infanzia, che molto probabilmente non conosceranno. I corridoi umanitari, in questa situazione di emergenza, restano la via per salvare tante vite umane e proteggere diritti violati”.