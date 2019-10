Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Manovra, ok “salvo intese” al Decreto fiscale e alla Legge di bilancio. Naufragio Lampedusa, trovati 12 corpi

Manovra. Ok “salvo intese” del Cdm al Decreto fiscale e alla Legge di bilancio

Un lungo e “impegnativo” Consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto dal premier Conte. Salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia. Arriva da settembre 2020 l’abolizione del superticket. Sono le cinque del mattino quando Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri scendono in sala stampa, per dichiarare la loro “soddisfazione”. “La manovra è espansiva: siamo riusciti a evitare l’incremento Iva e realizza vari punti del programma di governo”, sottolinea il premier, che cita i 3 miliardi per il taglio delle tasse sul lavoro, il Green new deal, le misure per la famiglia e la disabilità. “Le coperture sono solide, i numeri particolarmente robusti”, assicura Gualtieri: 3 miliardi arrivano da misure per il contrasto all’evasione e altri 3 miliardi arrivano dall’extragettito dei pagamenti legati agli Isa.

Naufragio Lampedusa. Trovato barcone con 12 corpi, anche mamma e bimbo di pochi mesi

Ci sono i corpi anche di una giovane donna e di un bambino piccolo, probabilmente il figlio, tra i 12 cadaveri individuati dai sommozzatori della Guardia costiera nel barchino naufragato a poche miglia da Lampedusa nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre scorsi. “Ci abbiamo creduto fino alla fine”, dice il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. “Il personale della Guardia costiera di Lampedusa e il nucleo sommozzatori – aggiunge – non ha mollato un solo giorno, nonostante il carico di lavoro ordinario che continua a gravare sull’isola. I nostri militari hanno messo in campo tutta la loro professionalità e anche il loro cuore”.

Catalogna. Continuano gli scontri a Barcellona. Governo denuncia: “Minoranza che si impone con violenza”

Sono continuati nella notte gli scontri tra polizia e dimostranti a Barcellona. Ci sono barricate e falò. Intanto, una carica è stata lanciata contro manifestanti che si erano rifugiati negli accessi dell’ospedale Parc Taulí nella città di Sabadell. Per la seconda notte consecutiva, non si placa la rabbia catalana per le condanne shock , dai 9 a 13 anni di carcere, nei confronti di 12 leader separatisti. Il governo spagnolo denuncia con un comunicato diffuso nella serata di ieri che gli incidenti erano in corso in diverse città della Catalogna, accusando “una minoranza che cerca di imporre la violenza nelle strade delle città catalane, particolarmente a Barcellona, Tarragona, Girona e Lleida”. “Non è un movimento pacifico di cittadini, ma coordinato da gruppi che con la violenza di strada mirano a spezzare la convivenza in Catalogna”.

Siria. Erdogan a Trump, “non dichiareremo mai un cessate il fuoco”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto a quello americano Donald Trump che Ankara “non dichiarerà mai un cessate il fuoco nel nordest della Siria”, secondo quanto riferisce la tv turca Ntv, aggiungendo che Erdogan ha affermato di “non essere preoccupato” per le sanzioni Usa per l’offensiva. Parlando con giornalisti in aereo mentre rientrava da Baku il presidente ha aggiunto che l’ingresso delle truppe siriane a Manbij “non è un fatto negativo”, a patto che “i militanti” della zona siano estromessi. Intanto Vladimir Putin scende in campo e frena l’offensiva della Turchia di Erdogan nel nord della Siria.