Sinodo per l’Amazzonia: il Papa ha eletto quattro membri della Commissione per la redazione del documento finale

Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna e presidente della Conferenza episcopale austriaca; mons. Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze sociali; mons. Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid, arcivescovo di Asunción, in Paraguay; padre Rossano Sala, professore di pastorale giovanile presso la Pontificia Università Salesiana e direttore della rivista “Note di pastorale giovanile”. Sono i quattro membri di nomina pontificia che completano la composizione della Commissione per la redazione del documento finale del Sinodo sull’Amazzonia. Con le quattro nomine del Papa, la Commissione risulta ora composta da 12 membri, cui va aggiunto il presidente, il card. Claudio Hummes, arcivescovo emerito di San Paolo e presidente della Repam. I quattro membri eletti dall’assemblea sinodale sono, infatti, nons. Mário Antônio Da Silva, vescovo di Roraima, in Brasile; mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arcivescovo di Trujillo, presidente della Conferenza episcopale del Perù e presidente del Celam; mons. Nelson Jair Cardona Ramirez, vescovo di San José del Guaviare, in Colombia; mons. Sergio Alfredo Gualberti Calandrina, arcivescovo di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Oltre al card. Hummes, sono membri della Commissione per la redazione del documento finale del Sinodo per l’Amazzonia il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi; mons. Mario Grech, pro-segretario generale del Sinodo dei vescovi e amministratore apostolico di Gozo, a Malta; il card. Michael Czerny, arcivescovo titolare di Benevento, sotto-segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; mons. David Martinez de Aguirre Guinea, vicario apostolico di Puerto Maldonado e vescovo titolare di Izirzada, in Perù.