Sinodo per l’Amazzonia: Brasile, incontro a Roma tra il presidente Cnbb e il vicepresidente della Repubblica. Mons. Oliveira de Azevedo, “dalla Chiesa un grande contributo”

“Il Sinodo sta procedendo in modo molto positivo. La Chiesa può portare un grande contributo all’Amazzonia grazie alla sua capillarità”. Lo ha detto il presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), mons. Walmor Oliveira de Azevedo, arcivescovo di Belo Horizonte (Minas Gerais), incontrando, ieri, a Roma il vicepresidente della Repubblica, Hamilton Mourão, il quale ha affermato che la sua unica preoccupazione riguardava le discussioni che interferirebbero con la sovranità del Paese. Da mons. Oliveira de Azevedo la rassicurazione sul fatto che le proposte del Sinodo non interferiscono con questo problema. Il presidente dell’episcopato brasiliano ha ringraziato il vicepresidente per la sua presenza alla canonizzazione di suor Dulce, domenica 13 ottobre, mentre il vicepresidente ha fatto lo stesso per la crescente apertura al dialogo tra la Chiesa e il Governo brasiliano. “Sappiate che il canale di comunicazione sarà sempre aperto alla Cnbb”, ha detto Mourão. In risposta, mons. Walmor ha dichiarato: “Siamo vicini nella preghiera, nel sostegno e nel dialogo”. Al termine dell’incontro, le due autorità hanno concluso che la sfida della ricostruzione della società brasiliana è compito di tutti. L’arcivescovo ha guidato una preghiera per la missione della Chiesa e del governo alla ricerca di una nazione più fraterna e giusta.