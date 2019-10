Povertà: Caritas Italiana, nel libro “Per piccina che tu sia” raccontato il disagio abitativo

“Per piccina che tu sia” è il libro che domani Caritas italiana pubblica in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà. Il volume, inserito nella collana VivaVoce della Edb, è dedicato al disagio abitativo, che è uno degli aspetti in cui si manifesta la povertà nel nostro Paese. Una povertà che, secondo i dati Caritas, si fa sempre più cronica, multidimensionale e persistente. Il tutto è testimoniato dall’aumento delle persone in carico alla rete dei Centri di ascolto Caritas da molti anni – uno su quattro lo è da 5 anni e più – e dall’incremento di coloro che sperimentano contemporaneamente fragilità di diversa natura, mescolando povertà materiali e immateriali. In costante crescita anche il numero medio di incontri annui per persona che prima della crisi si attestava intorno a 3, mentre nel 2018 arriva a 7, segno evidente di una maggiore complessità delle storie accompagnate. Degli individui ascoltati nell’ultimo anno il 44% risulta di cittadinanza italiana e il 56% straniera. Continua a crescere in termini complessivi l’incidenza degli italiani, secondo un trend che si registra ormai da diversi anni e nel Mezzogiorno arriva al 67%.