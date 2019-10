Papa Francesco: visita la famiglia dell’ex comandante Domenico Giani

Una visita per confermare l’apprezzamento già manifestato all’ex comandante della Gendarmeria e soprattutto alla sua famiglia. Questo ha fatto Papa Francesco ieri, martedì 15 ottobre, al termine della sessione pomeridiana del Sinodo sull’Amazzonia, recandosi nell’abitazione di Domenico Giani all’interno delle mura vaticane e intrattenendosi a lungo con la moglie e la figlia. Il figlio vive negli Stati Uniti. A darne notizia è oggi Vatican news. Lunedì scorso, nel comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che annunciava le dimissioni di Giani, si ricordava che il Papa aveva “espresso il proprio apprezzamento per questo gesto, riconoscendo in esso un’espressione di libertà e di sensibilità istituzionale, che torna ad onore della persona e del servizio prestato con umiltà e discrezione al Ministero petrino e alla Santa Sede”. Nel comunicato della Sala Stampa si affermava inoltre che “il comandante Giani, pur non avendo alcuna responsabilità soggettiva nella vicenda, ha rimesso il proprio mandato nelle mani del Santo Padre, in spirito di amore e fedeltà alla Chiesa ed al Successore di Pietro”. “Nella visita serale a casa di Giani, alla fine della prima giornata da ex comandante, il Santo Padre ha usato nuovamente parole chiare per l’esempio dato al Corpo della Gendarmeria e non solo, nei venti anni trascorsi al servizio di tre Pontefici”, informa Vatican news.