Papa Francesco: udienza, “ringraziamo per ogni bene compiuto nella Chiesa, nel mondo e nei cuori umani” da Giovanni Paolo II

“Ringraziamo il Signore per ogni bene che si è compiuto nella Chiesa, nel mondo e nei cuori umani attraverso le parole di Giovanni Paolo II, le sue opere e la sua santità. Ricordiamoci che il suo appello ad aprire i cuori a Cristo è sempre attuale”. Con queste parole il Papa, salutando i pellegrini polacchi, ha ricordato che “oggi commemoriamo l’elezione del cardinale Karol Wojtyla alla sede di Roma”. Salutando, come di consueto al termine dell’udienza, i fedeli di lingua italiana, Francesco ha ricordato che “dopodomani celebreremo la festa di san Luca, l’evangelista che rivela il meglio del cuore di Gesù e la sua misericordia”. “Tale ricorrenza aiuti tutti a riscoprire la gioia di essere cristiani, testimoni della bontà del Signore”, l’augurio del Papa, che poco prima, salutando i pellegrini di lingua inglese, aveva salutato la delegazione della Nato Defense College, “con fervidi auguri per il loro servizio a favore della pace”. Ai pellegrini di lingua portoghese, invece, il Papa ha raccomandato: “Le vostre famiglie si radunino quotidianamente per la recita del rosario sotto lo sguardo della Vergine Madre, affinché in esse non si esaurisca mai l’olio della fede e della gioia, che sgorga dalla vita dei loro membri in comunione con Dio”.