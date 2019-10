Papa Francesco: udienza, “andare oltre le categorie del puro e dell’impuro”, “ciò che rende impuro l’uomo non viene da fuori ma dal cuore”

“Il Signore vuole che Pietro non valuti più gli eventi e le persone secondo le categorie del puro e dell’impuro, ma che impari ad andare oltre, per guardare alla persona e alle intenzioni del suo cuore”. Lo ha detto il Papa, commentando, durante la catechesi dell’udienza di oggi, l’incontro di Pietro con Cornelio, narrato negli Atti degli Apostoli. “Ciò che rende impuro l’uomo non viene da fuori ma solo da dentro, dal cuore”, ha spiegato Francesco: “E Gesù lo ha detto chiaramente”, ha aggiunto a braccio. Dopo la visione di Pietro, ha ricordato il Papa, “Dio invia Pietro a casa di uno straniero non circonciso, Cornelio, ‘centurione della coorte detta Italica, religioso e timorato di Dio’, che fa molte elemosine al popolo e prega sempre Dio”. “Ma non era ebreo”, ha puntualizzato il Santo Padre ancora a braccio: “In quella casa di pagani, Pietro predica Cristo crocifisso e risorto e il perdono dei peccati a chiunque crede in lui. E mentre Pietro parla, sopra Cornelio e i suoi familiari si effonde lo Spirito Santo. E Pietro li battezza nel nome di Gesù Cristo”.