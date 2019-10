Papa Francesco: udienza, 17mila in piazza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in piazza San Pietro intorno alle 9, per l’appuntamento del mercoledì con i fedeli, e subito ha fatto fermare la jeep bianca scoperta per far salire a bordo cinque bambini, tre femmine e due maschi, che hanno avuto così il privilegio di godersi un tragitto per loro insolito tra i vari settori della piazza delimitata dal colonnato del Bernini, in cui oggi sono presenti – stando ai dati della Prefettura della Casa Pontificia – circa 17mila persone, tra i quali i fedeli provenienti dall’Argentina, che hanno fatto sventolare le loro bandiere bianco e azzurre. Molti, come di consueto, i bimbi che Francesco, apparso sorridente e rilassato nonostante le giornate dedicate a tempo pieno al Sinodo per l’Amazzonia in corso in Vaticano, ha baciato e accarezzato. Prima di percorrer a piedi il tragitto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato, il Santo Padre si è congedato dai suoi piccoli ospiti uno per uno, prima di farli scendere dalla papamobile. Poi un “fuori programma”: acclamato a gran voce da un gruppo di giovani nella prima fila delle transenne, il Papa si è concesso volentieri all’abbraccio con la folla, stringendo mani e firmando anche un autografo. Non è mancato, infine, il saluto con i malati che si trovano in carrozzella, ai lati del corridoio centrale.